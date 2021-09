Striscia la Notizia, Diletta Leotta messa all'angolo: "Sistemo tutte le antenne d'Italia", battuta molto scomoda

28 settembre 2021 a

Va a Diletta Leotta il primissimo Tapiro d'oro - in versione "bufferizzata" - della nuova stagione di Striscia la notizia. E va a lei, volto di Dazn, a nome di tutti gli italiani che non riescono a vedere le partite per il mal funzionamento della piattaforma di streaming. Alla consegna del "premio" da parte di Valerio Staffelli per via dei recenti problemi tecnici di Dazn, la Leotta ha risposto. "Ci sono stati dei disservizi ma è stato tutto risolto. Se fosse per me sistemerei io tutte le antenne d'Italia".

"Ci scusiamo per il disservizio, so che daremo un rimborso di un mese". Ma non solo, la conduttrice ha ammesso all'inviato Staffelli che è finita la sua storia d'amore con l’attore turco Can Yaman. In più la conduttrice ha fatto un grande in bocca al lupo ad Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, nuova coppia al timone del tg satirico di Antonio Ricci. "Ora sono sola, e voglio stare sola per un po' ma la vita è imprevedibile non si possono fare pronostici".

Proprio Siani, alla fine del servizio, ha fatto una battuta su Dazn: "E' come Babbo Natale, esiste ma non si vede. Si scrive Dazn e si pronuncia dazon ma la 'o' non c'è e non si vede. Come le partite".

