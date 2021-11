Fabrizio Corona, "viva la libertà". Fuga in Salento ed indiscrezioni esplosive: "Per tutta la notte..."

01 novembre 2021 a

a

a

Fuga in Salento per Fabrizio Corona, che ha deciso di trascorrere il ponte di Ognissanti tra bagni al mare e dj set. "Viva la libertà”, ha urlato prima di tuffarsi. Insieme a lui la sua nuova compagna, Carolina Rossi. Il piccolo viaggio per l'ex re dei paparazzi sarebbe stato possibile grazie a un permesso speciale concesso dal Tribunale di Milano. Corona, in compagnia della nuova fiamma, è stato ospite dell'Isola Beach di Porto Cesareo, un noto locale collocato proprio nel cuore della marina ionica.

La nuova giovanissima fidanzata? Beccata così con Fabrizio Corona: un primo piano scandaloso | Guarda

Come si vede dalle sue storie e dai suoi post su Instagram, in tanti - sia turisti che pendolari - sono accorsi da lui non appena hanno saputo della sua presenza in zona. C'è chi gli ha chiesto di fare delle foto, chi gli ha strappato un autografo. E' partita così la classica caccia al selfie, con tanto di repost sui social.

Dopo bagni e relax, l'ex re del gossip ha trascorso la serata facendo il dj, sempre all'Isola Beach, dove ha festeggiato tutta la notte di Halloween. Anche in quel caso, sono stati parecchi i ragazzi accorsi per vederlo. Alla fine del weekend, Corona si è concesso qualche momento anche insieme a un suo amico del posto, col quale si è dilettato al tiro al bersaglio.

"Chi c'è dietro la Cipriani e il suo fidanzato". Gf Vip, la bomba di Alex Belli: nome pesantissimo, panico in regia (che censura)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.