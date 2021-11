Al Bano, la frecciata dell'ex di Romina Power: "Era geloso, mi disse: 'Dimenticala o finisce male'"

02 novembre 2021 a

Albano Carrisi non è stato l'unico amore di Romina Power. Nella vita della cantante c'è stato anche il principe Stash Klossowki de Rola, il suo primo amore. I due all'epoca avevano 16 anni lei e 25 lui, fu una relazione travolgente l'ha descritta l'uomo al settimanale Di Più. Stash ha anche raccontato che l'ultima volta che provò a contattare l'ex fiamma (tempi addietro), rispose Al Bano.

"Sapeva di me e del mio passato con Romina, si irritò: ‘Perché stai cercando la mia ragazza? Dimenticala, lasciaci in pace se no finisce male’ mi disse bruscamente. Era Geloso". Nonostante gli anni, il principe non ha dimenticato la Power: "Facevamo progetti e a un certo punto pensavamo anche di sposarci". La coppia avrebbe infatti voluto sposarsi in Scozia, facendo una vera e propria pazzia.

"Eravamo giovani, spensierati – ha confessato -, frequentavamo il jet-set internazionale, ma anche tante feste da “figli dei fiori” che all’epoca spopolavano. Poi passavamo anche molto tempo da soli, serate romantiche in cui sognavamo un futuro insieme. Serate di grande affetto, di passione, facevamo progetti". Poi però il principe ha deciso di mettere fine alla relazione. Ora de Rola e la cantante sono "buoni amici". Il principe è stato a lungo accanto alla Power nei momenti difficili, come quando ha perso la madre e la sorella.

