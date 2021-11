Belen Rodriguez e Antonino, il weekend romantico a Parigi è finito in disgrazia: dettagli drammatici, ora si capisce tutto

04 novembre 2021 a

Sarebbe finito malissimo il weekend romantico di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese a Parigi. Volati all'ombra della Tour Eiffel per ricucire dopo il gossip selvaggio su una presunta rottura, avallato da un post su Instagram sibillino della showgirl argentina, i due sarebbero giunti "al capolinea". A sostenerlo un retroscena di Oggi, che "smentisce le smentite" dei giorni scorsi e riferisce come qualcosa, nella città degli innamorati, sia andato storto.

Lunedì 1 novembre Belen e l'hair stylist milanese sono già in Italia. La famiglia Rodriguez si dà appuntamento al ristorante El Porteno, vera e propria tana della comunità sudamericana milanese, per festeggiare papà Gustavo.

Ci sono mamma Veronica, il fratello di Belen Jeremias con la fidanzata, Belen con la figlia secondogenita Luna Marì. Assenti invece Cecilia e Ignazio Moser e lo stesso Antonino, il papà della bimba nata lo scorso luglio. In quelle stesse ore, sottolinea Oggi, Spinalbese si sarebbe mostrato sulle sue Instagram stories "chiuso in camera, da solo, di fronte alla tv, dopo una mesta spesa all’Esselunga a base di broccoli surgelati e yogurt greco".

Con Belen, suggerisce sempre il settimanale diretto da Umberto Brindani, "ci sono tutti, ma non l’ha invitato”. Questo perché la situazione sarebbe precipitata dopo il viaggio a Parigi. Mentre erano in Francia, Spinalbese aveva pubblicato su Instagram una frase tanto laconica quanto misteriosa e allusiva, "Lezione di vita". Parole che alla luce di quanto accaduto dopo, al ritorno in Italia, secondo Oggi sarebbero la conferma della nuova rottura e dell'amarezza di Antonino. "Più che un ritorno all’armonia sembra l’indicazione di una bella litigata. E la sensazione che la storia tra i due sia davvero giunta al capolinea è sempre più netta", è la conlcusione di Oggi. Fine della telenovela. O almeno, dell'ultima puntata.

