Wanda Nara, "matrimonio finito con Icardi": prove schiaccianti di nuovo tradimento? Dove e con chi l'hanno avvistata

Stavolta il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere giunto al capolinea per davvero. Lui è sparito dai social, lei è stata avvistata per le vie del centro a Milano, in compagnai dell’assistente e di un’amica. “Wanda si è separata, ho parlato con lei proprio questa mattina”, ha fatto sapere Yanina Latorre, amica della Nara, al programma argentino Los Angeles de la mañana.

La confidente di Wanda non si è limitata a queste dichiarazioni, ha anche mostrato in diretta televisiva il suo telefono con i messaggi ricevuti dalla Nara. Uno di questi recita: “Sono sola a Milano, sto lavorando e non voglio più sapere niente di niente”. Non si sa ancora cosa sia successo di preciso per far precipitare nuovamente la situazione, che sembrava essere rientrata. E invece Icardi è tornato a Parigi, mentre la Nara è rimasta a Milano: inoltre i segnali social sono inequivocabili, con Mauro che ha disattivato il suo profilo di Instagram e Wanda che ha invece rimosso tutte le foto di coppia.

Sempre secondo i media argentini, il secondo e definitivo allontanamento sarebbe dipeso da un nuovo contatto tra Icardi e Eugenia Suarez. La quale l’avrebbe addirittura raggiunto a Parigi, scatenando la furia di Wanda, che a quel punto non avrebbe più voluto sentir ragioni. Insomma, stavolta il matrimonio sembra essere finito per davvero.

