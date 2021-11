Striscia la Notizia, altra rissa con Ambra Angiolini: "Dovresti ringraziarci", "Meglio tacere"

05 novembre 2021 a

Una risposta molto dura quella data da Ambra Angiolini a chi - durante la conferenza stampa per la presentazione del film "Per tutta la vita" - le ha chiesto di commentare la polemica con Striscia la Notizia. Qualche settimana fa, infatti, l'attrice ha ricevuto un tapiro d'oro per la rottura con Massimiliano Allegri. Un "riconoscimento" che ha scatenato una enorme ondata di sdegno generale. A tal proposito, Ambra ha detto: "Non ho cercato questa situazione e la visibilità che ne deriva. Ho imparato che si può stare zitti".

Anche se sono passati ormai diversi giorni da quando il tg satirico ha consegnato il "premio" alla Angiolini, il dibattito sulla questione non si è ancora placato. Negli ultimi giorni, infatti, Striscia la notizia ha svelato nuovi dettagli sulla vicenda, sostenendo che l'attrice fosse in cerca di nuova visibilità, e che questa situazione le sia servita proprio in quel senso. "Ambra ha ottenuto 50mila followers con il Tapiro, è stata una telenovela profittevole", ha commentato il conduttore Roberto Lipari. E' stato suggerito anche che il post della figlia di Ambra, intervenuta su Instagram a difendere la madre dopo l'episodio, fosse stato architettato dall’agenzia dell’attrice.

La risposta della Angiolini in conferenza stampa, comunque, è stata lapidaria. L'attrice era lì insieme a diversi colleghi, come Luca Bizzarri e Claudia Gerini, per promuovere il nuovo film in uscita la prossima settimana. La pellicola racconta di quattro coppie che scoprono che il loro matrimonio è nullo perché celebrato da un finto prete.

