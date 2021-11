Dagospia, bomba sul Pd: "Piddini in calore. Lui molto sposato, lei invece...", clamorosa storia di corna

05 novembre 2021 a

La bomba di gossip la sgancia Dagospia. Una bomba in cui si intrecciano gossip e politica. Il tutto in uno di quei "flash" che chi compulsa il sito diretto da Roberto D'Agostino, per certo, conosce. Flash anonimo, ma non per questo meno succoso.

Il punto è che su Dagospia, che come sempre non usa giri di parole, si legge: "Piddini in calore!". E perché mai? Presto detto: "Uno scrittore politicamente molto impegnato, e molto sposato, è stato trafitto dalla freccia di Cupido e ora vive una travolgente passione per una avvenente giornalista...". Punto e stop.

Insomma, nessun riferimento diretto. Una sorta di Dago-rebus, indizi ma niente risposte. Di sicuro, stando al flash, ci sarebbe però in ballo una vicenda in cui si mischiano giornalismo, cultura (lo scrittore), politica e soprattutto "tradimento". Quel "molto sposato", infatti, non lascia grandi margini all'interpretazione...

