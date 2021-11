Maddalena Corvaglia, storia segreta con Paolo Berlusconi? "Prove schiaccianti", occhio alla foto

08 novembre 2021 a

a

a

Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia fanno sul serio ormai. Dopo la smentita della scorsa estate da parte della showgirl, si sono accumulati retroscena e scatti che dimostrano l’esistenza di una vera e propria coppia. Ulteriori dettagli arrivano adesso dalle pagine del settimanale Di Più: i due non solo hanno continuato a vedersi, incuranti dei gossip e dei paparazzi, ma il loro legame sarebbe sempre più forte.

"Iacchetti rovinato dal gioco". Voci drammatiche sull'ex Striscia, lo sfogo rabbioso di Maddalena Corvaglia

L’ultima indiscrezione riguarda un recente fine settimana in cui il fratello di Silvio Berlusconi ha conosciuto la figlia che la Corvaglia ha avuto dall’ex marito, il chitarrista Stef Burns. Quindi le cose si sarebbero fatte serie tra i due, dopo che nelle scorse settimane l’imprenditore era stato fotografato più volte sotto l’appartamento milanese della Corvaglia. Non solo, perché si vocifera che i due abbiano trascorso diversi fine settimana nella casa di campagna di lui, dove hanno potuto godere della massima privacy.

"In gran segreto". La Corvaglia e Paolo Berlusconi, foto inequivocabili: dove e come li hanno beccati | Guarda

Sebbene tra i due ci siano trent’anni di differenza, non sorprende la sua relazione: la Corvaglia ha spesso avuto partner molto più grandi di lei, così come Berlusconi in passato ha avuto storie importanti con altre donne dello spettacolo. A quanto pare la showgirl sarebbe così convinta di questa relazione da arrivare a presentare l’imprenditore anche alla figlia e al suo ex marito.

Le veline di Striscia? Giulia e Talisa da fuochi d'artificio: l'abito è mini, si girano e... Occhio, Italia in tilt | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.