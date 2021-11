Elodie, addio Marracash. Paparazzata spinta in macchina col suo nuovo uomo: passione bruciante

09 novembre 2021 a

Elodie dice definitivamente addio al rapper Marracash. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, l'ha pizzicata in compagnia di Davide Rossi. Nelle foto diffuse dal giornale, la coppia appare impegnata a scambiarsi un appassionato bacio in macchina. Chi è lui? Si tratta di un ex modello e marketing manager di Armani. I due, in realtà, erano già stati beccati insieme per le vie di Milano diversi giorni fa. In quel caso, però, i paparazzi avevano catturato solo alcuni atteggiamenti complici. Elodie e Davide non si erano ancora mai lasciati andare a gesti così romantici.

I due sono stati sorpresi a scambiarsi un bacio in auto davanti all'aeroporto di Linate. Infatti pare, come riporta Chi, che poi la cantante sia partita per la Puglia, dove girerà un film che le consentirà di debuttare sul grande schermo come attrice, “Ti mangio il cuore". Le voci sulla crisi tra Elodie e Marracash, insieme dal 2019, circolavano invece da settimane.

Nel frattempo, l'artista - ex allieva della scuola di Amici - appare super impegnata dal punto di vista del lavoro. Dopo il trionfo con Myss Keta nella seconda edizione di “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo” su Amazon Prime, la cantante si gode anche il successo del suo ultimo singolo "Vertigine".

