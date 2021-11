Guendalina Tavassi e l'ex marito, il raptus davanti all'avvocato: "Distrutto"

Francesco Fredella 10 novembre 2021 a

Scontro social, prima. Scontro di fuoco adesso nello studio di un avvocato. Guendalina Tavassi e l’ex marito Umberto D’Aponte sono ai ferri corti. Separazione in corso: lei, però, durante un incontro con l’ex marito (nello studio dell’avvocato) avrebbe registrato tutto all’insaputa del legale. E l’ex marito, dopo averlo scoperto, avrebbe sbottato distruggendo il cellulare. Subito dopo la Tavassi ha dato la faccenda in pasto ai social attaccando ed accusando D’Aponte.

Che si difende così: "Ho guardato il suo telefono sulla scrivania e stava registrando tutto. Così ho preso e le ho spaccato il telefono. Ho avuto una reazione istintiva ma è stato più forte di me. Parliamo di cose nostre e tu registri? È una cattiveria. Mani addosso? Non l’ho sfiorata nemmeno con un dito. Le ho semplicemente spaccato il telefono. Tra l’altro anche lei l’ha spaccato a me. Ho denunciato e querelato tutta sta situazione per diffamazione, da un avvocato come si deve. Provvederà a tutto il giudice. Io non parlo più".

La rottura tra Guendalina Tavassi e D’Aponte resta avvolta nel mistero. Lei ufficializza una nuova relazione, ma sui social racconta tutte le vicende legate a presunte aggressioni subite (senza fare nomi). Chi è stato? Pare che abbia fatto denuncia. Codice rosso. Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte hanno chiuso il loro matrimonio, che andava avanti dal 2013. I motivi non si conoscono.

