Lady Gaga, follia sul red carpet: su il vestito, mostra gli slip? Occhio al "mutandone contenitivo"

Attenzione a Lady Gaga. Ecco la regina del pop mondiale alla prima londinese di House of Gucci, film del quale è protagonista indiscussa: interpreta infatti Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci. Il film, che uscirà a dicembre, racconta la vicenda dell'omicidio del celebre stilista, che risale al 1995.

E alla premiere della pellicola, Lady Gaga si è presentata con un abito viola caratterizzato da trasparenze super-sexy e da un lungo spacco laterale. E ancora, ecco un mantello plissettato con maniche gioiello. Ma un dettaglio ha lasciato un pizzico perplessi. Già, perché la Germanotta ha voluto mostrare i suoi slip, alzando il vestito in modo provocatorio. E dunque eccoli, gli slip bianchi, che sembrano però accompagnati da una sorta di fasciatura che fa pensare a una sorta di "mutandone contenitivo". Per certo non sarà così, ma le immagini destano il sospetto...

