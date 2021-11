Belen Rodriguez, l'umiliazione per Antonino Spinalbese: "Probabilmente...", la fine in una frase

11 novembre 2021 a

a

a

Nemmeno si sogna di smentire la rottura, Belen Rodriguez. La storia con Antonino Spinalbese sembra arrivata ormai ai titoli di coda. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma tanti piccoli (o grandi) segnali sui social e indiscrezioni sui settimanali e siti di gossip. Belen e Antonino su Instagram e nelle stories da tempo non appaioni più insieme. Si concedono al massimo degli scatti, dolcissimi, con la figlia Luna Marì avuta insieme appena lo scorso luglio. Poi la crisi lampo, con tanto di weekend romantico a Parigi per "ricucire" finito nel peggiore dei modi. Al ritorno in Italia, i beninformati riferiscono di un Antonino che è stato costretto a trasferirsi, lasciando il nido d'amore della showgirl argentina.

"Ecco in chi trova conforto". Belen Rodriguez ha un altro? Fuori il nome, una bomba atomica di gossip

Sui social, per il momento, la Rodriguez sembra condurre la sua "vita virtuale" di sempre, tra pensieri profondi, confessioni di stati d'animo e shooting fotografici al cardiopalma. E mentre, come sottolinea il magazine Oggi, mentre lei è a Milano lui se ne sta nella sua città natale, La Spezia, per evitare imbarazzanti incroci, Belen scrive su Instagram: "Solo chi ha vissuto gli estremi conosce l'equilibrio. (NoliMetangerine, Twitter) Te amo hermano". Un follower però la provoca: "Chi sarà il prossimo?", domanda alludendo a nuove avventure sentimentali.

Il weekend romantico a Parigi è finito in disgrazia. Belen-Antonino, ora si capisce tutto: dettagli drammatici | Guarda





Se la situazione con l'hairstylist fosse ricomponibile, ci si aspetterebbe una risposta tranchant, o qualche altro commento possibilista. Invece Belu scrive: "Probabilmente sono cavoli mia". E tanti saluti al povero Antonino, sperando che non ceda alla tentazione di leggere cosa scrive di lui la sua ex sui social, errore comune a tanti innamorati delusi e piantati in asso.

Belen Rodriguez e Antonino, è finita. "Dove lo hanno beccato", epilogo rovinoso e imprevedibile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.