Charlene di Monaco, "dove si è ridotta a vivere": choc a Monaco e schiaffo ad Alberto, il dramma familiare

Dopo dieci mesi trascorsi in Sudafrica, suo paese natale, la principessa Charlene è tornata dal marito Alberto e dai figli a Monaco. Ma la riunione familiare è durata poche ore. Charlene, infatti, avrebbe già lasciato Palazzo Grimaldi e si sarebbe trasferita in un bilocale sopra una cioccolateria della città, a trecento metri di distanza dalla dimora del principe.

Insomma, quella che doveva essere una riconciliazione, un lieto fine in questa storia, in realtà, sarebbe una vera e propria separazione. Non solo. La principessa Charlene e Alberto sarebbero già ai ferri corti sull'educazione dei figli. Per lei infatti i bambini perdono troppi giorni di scuola per affiancare il padre negli impegni pubblici. Mentre per lui è giusto così, sono esperienze importanti per la loro vita. Un vero disastro.

Secondo quanto rivelato dalla cognata al giornale inglese Daily Mail, la principessa si è già trasferita in un piccolo appartamento dove sembra fosse già andata ad abitare prima della partenza per il Sudafrica. Chantelle Wittstock ha anche fatto capire al giornalista che in questo momento è meglio lasciare Charlene tranquilla e in pace: "E' appena tornata e tutti devono ambientarsi". E probabilmente, a questo punto, anche abituarsi ad una vera e propria separazione.

