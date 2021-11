Chiara Ferragni, la tata Rosalba ha fatto bingo: ecco quanto guadagna al mese, cifre clamorose

15 novembre 2021 a

Certo, il lusso è il regno di Chiara Ferragni: a lei e a Fedez, per certo, i denari non mancano. La Ferragni d'altronde è l'influencer più seguita d'Italia e una delle prime al mondo: insomma, non c'è molto da indagare sulle sue (meritatissime) ricchezze. Poi i dischi del marito e anche le iniziative in coppia: si pensi a The Ferragnez, la serie su loro due che a breve sarà disponibile su Amazon Prime Video. Molta carne al fuoco e moltissimi denari.

I due come è noto hanno anche due figli: il primogenito Leone e Vittoria, l'ultima arrivata. Una vita, quella dell'intera famiglia, raccontata soprattutto dalla Ferragni giorno dopo giorno e foto dopo foto sui social, su Instagram ovviamente, il regno di Chiara. Ma nonostante tutte le testimonianze sulla sua vita, la curiosità dei fan sulla Ferragni non si placa mai. E così, ecco che ora i riflettori sono puntati su Tata Rosalba, entrata nella famiglia Ferragnez per accudire i figli. Si tratta di una puericultrice, una figura professionale che sostiene in tutti i modi le mamme. Non una "semplice tata", insomma.

Si tratta infatti di una figura professionale molto ricercata e soprattutto molto ben retribuita. Già, perché per farsi un'idea delle retribuzioni basta spulciare sui siti dedicati alle puericultrici a domicilio. Per esempio su "Renata Wetter-Puericultrice a domicilio" le tariffe su Milano sono le seguenti: una consulenza post partum più tre assistenze diurne costano 350 euro, poi c'è la consulenza post partum con assistenze notturne, con hanno una tariffa di 450 euro. Dunque il sito "Nanny&Butler", dove la richiesta è superiore a mille euro, più vitto e alloggio, a settimana. Per quel che riguarda un full-time, ossia 24 ore su 24, si arriva a 1.600 euro.Dunque, Tata Rosalba si suppone che "viaggi" intorno ai 4mila euro al mese. Cifre proibitive per moltissimi, non certo per Chiara Ferragni...

