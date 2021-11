Wanda Nara, la vendetta: come "spenna" Mauro Icardi, quanto ha speso il bomber per farsi perdonare

Francesco Fredella 16 novembre 2021 a

Mauro Icardi e Wanda Nara, capitolo due. Si ricomincia, anzi si volta pagina dopo le fibrillazioni delle settimane scorse. Ma per mettere la parola fine alla crisi matrimoniale, Maurito paga una mini-luna di miele. Il conto è salatissimo: si tratta di un hotel a Dubai (si mormora di 4 giorni nella lussuosissima suite del Bulgari Hotel).

Andiamo per gradi. Il loro matrimonio si è incrinato dopo la presunta (mica tanto presunta...) scappatella di Icardi con "la china" Eugenia Suarez, Wanda avrebbe scoperto tutto mollando il bomber del Psg. Poi la lettera strappalacrime di Maurito, Wanda Nara fa un passo indietro e torna il sereno. Ma torna un altro momento difficile. I due salgono su un aereo e fuggono a Dubai per fare pace. La loro riconciliazione, però, costa tantissimo. Si parla di un conto salatissimo.

Secondo la giornalista Yanina Latorre, amica di Wanda Nara, i due avrebbero speso circa 3.200 euro a notte per soggiornare nella prestigiosa suite del Bulgari Hotel di Dubai. Un conto da oltre 13mila euro. "Lei è molto felice - ha svelato a Lam Yanina Latorre -. Il viaggio è stato positivo per loro, ma queste cose non durano per sempre. Il fantasma della China riapparirà", ha aggiunto nel corso dello show che conduce. Ma a Dubai, dove è in corso l'Expo, tutto costa molto in questi ultimi giorni: alta stagione. Ora, a quanto pare, tutto sarebbe tornato come prima. Anzi, felici più di prima: Wanda Nara e Maurito si godono un momento di riconciliazione. Ed è proprio in questo modo che la stampa mette la parola fine alla vicenda. Alemno fino al prossimo capitolo...

