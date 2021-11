Belen Rodriguez, "notti in bianco". Con chi la beccano, fine dei giochi: Spinalbese cancellato per sempre

17 novembre 2021 a

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese la crisi sembra ufficiale. La showgirl argentina viene immortalata sempre sola, lontana dal compagno nonché padre della figlia Luna Marì. Gli ultimi scatti, pubblicati dal settimanale Chi, la vedono in compagnia del fratello mentre porta a passeggio la piccola di casa. Nel servizio si confermano le tensioni tra la coppia che ha iniziato a vacillare qualche mese fa. Ora i due si vedrebbero solo per la bambina, ma i motivi alla base dell'allontanamento sarebbero ancora ignoti.

La modella - spiega il magazine - trascorre le sue giornate in totale tranquillità con i figli: esce pochissimo e passa molte notti in bianco a dare da mangiare alla figlia ogni tre ore. "Perché sceglie sempre uomini da crescere e non ne sceglie uno già fatto e finito?", si chiede un'amica che si è confidata con il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

La differenza di età è evidente: Antonino ha 26 anni, mentre lei 37. Anche tra la Rodriguez e l'ex marito Stefano De Martino ci passano cinque anni. Un dettaglio, che fa pensare all'amica che la showgirl dovrebbe scegliere qualcuno più in là con l'età. Intanto sui social la distanza tra Belen e Antonino si fa sempre più concreta. Lei condivide su Instagram parole molto malinconiche: "Pupille lontane", "Una volta mi hanno detto non si può avere tutto…… e già!", E ancora: "Tutto il problema della vita è questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri". Lui invece risponde a un fan dicendo che prima di fare i figli bisogna pensarci. Una frecciata chiarissima.

