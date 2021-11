Elisabetta Canalis, la frase impensabile sulla suocera: "Ha 93 anni, si è presa due volte il Covid e..."

18 novembre 2021 a

"Ha 93 anni, si è presa 2 volte il Covid, ha partorito 12 figli, guida, si allena con un personal trainer e mi sta raccontando del suo boyfriend dell'high school". Tanta l'ammirazione di Elisabetta Canalis per l'adorabile signora comparsa nelle sue storie Instagram. Di chi si tratta? Di sua suocera, la madre del marito Brian Perri. La showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia ha aggiunto, alla fine del messaggio, anche la parola "autostima" con il simbolo della manina che saluta, come a dire "addio".

Di recente si è parlato spesso della Canalis per via del suo programma, Vite da copertina, in onda su Tv 8. A quasi quattro mesi dalla prima puntata, infatti, pare che l'esperimento non sia riuscito e che gli ascolti siano stati piuttosto bassi. Il format, in passato condotto da Alda D’Eusanio, Giovanni Ciacci, Elenoire Casalegno e Rosanna Cancellieri, non va oltre l’1% di share. Ecco perché Sky avrebbe deciso di rinunciare, stando a quanto rivelato da Dagospia, secondo cui a metà dicembre il programma chiuderà i battenti.

Al momento la Canalis si trova a Los Angeles, dove ha trovato la sua dimensione, prima sposando il celebre chirurgo Brian Perri e poi con la nascita di Skyler Eva, la figlia che tanto desiderava e che l’ha resa mamma per la prima volta.

