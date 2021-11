Chiara Ferragni in lingerie, lo slip è trasparente: "Oh mio Dio", fan increduli

20 novembre 2021 a

La miglior testimonial per la nuova linea di lingerie di Chiara Ferragni? Semplice, Chiara Ferragni. La influencer e imprenditrice ci mette la faccia e soprattutto il corpo, con particolare attenzione per il suo Lato B. L'ex blogger Blonde Salad, ormai un colosso del fashion mondiale non solo sui social, posa in intimo su Instagram e manda letteralmente in tilt la Rete. "Colpa" (si fa per dire, la parola esatta è "merito") del mini slip trasparente protagonista assoluto dell'outfit. Commento molto auto-ironico della moglie di Fedez: "Una mamma con l'intimo di Chiara Ferragni brand". Risultato? Niente male, almeno a giudicare dai commenti dei followers.

Apprezzamenti tra il sorpreso e l'ardito, che vanno da un "Oh mio dio" a un esplicito "Che gn***a" si sprecano, anche se qualcuno azzarda una timida rimostranza: "Ma solo a me non piace?". Il follower ipercritico viene "travolto" dalle reazioni entusiaste del popolo della Ferragni. Ancora non è dato sapere se il marito, Fedez, abbia apprezzato o meno gli indumenti e la posa. Le scorse settimane, una Ferragni sempre più scatenata aveva fatto esplodere Instagram a suon di nude-look parigini, per la settimana della Moda, seno scoperto o addirittura coperto solo da un sottile strato d'oro. E da Milano proprio Fedez non aveva mancato di commentare sul filo della provocazione.

In ogni caso, tutto fa brodo per Chiara, anche perché la nuova linea di lingerie sembra pensata proprio per fare colpo ed essere accessibile a una larghissima fetta di consumatori. I prezzi infatti sono relativamente contenuti: si va dai 30 euro per le mutandine ai 50 euro per i reggiseni.

