Chiara Ferragni, l'albero di Natale? "Schiaffo alla miseria". Occhio al dettaglio, roba da non credere

22 novembre 2021 a

a

a

Non ci può essere post di Chiara Ferragni senza la classica "ondata di indignazione". Questa volta a scatenare sorpresa e proteste dei followers (anche se sarebbe megli definirli haters) non sono gli outfit arditi della imprenditrice e influencer, o qualche foto in lingere particolarmente audace, ma l'albero di Natale già addobbato nella casa milanese che divide con il marito Fedez e i loro due figli piccoli.

"Al rogo, brucia!". Fedez in politica? Questa roba per umiliare Signorini | Guarda





La foto condivisa dalla 34enne ex blogger Blonde Salad su Instagram scatena subito le critiche di chi difende la tradizione: a Milano, l'albero non va allestito prima dell'8 dicembre. Ma Chiara si difende così, anticipando gli appunti dei più solerti: "Amo il Natale. E sì, un mese di festeggiamenti non è abbastanza, quindi comincio da novembre". Per la gioia dei piccoli Leone e Vittoria, l'albero è uno spettacolo di luci e colori, vero e proprio protagonista della bella e moderna casa dei Ferragnez. E qui casca l'asino, e soprattutto cascano gli invidiosi.

"Prendi tutti per il cu***, anche quando scorr***....". Fabrizio Corona, valanga d'insulti a Fedez: soldi, una pesantissima insinuazione





Le luci si accendono e spengono semplicemente con un battito di mani. Un gioiellino tecnologico (extra-lusso) che dà vita agli immancabili i commenti di chi sottolinea di come l'albero extra-lusso sia uno schiaffo ai comuni mortali. Formula che chiunque abbia intercettato almeno un post di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, non abbia imparato a conoscere a memoria. Peraltro, Amazon ringrazia: le creazioni di Twinkly, il brand rilanciato dalla Ferragni, stanno andando a ruba sebbene il prezzo non sia propriamente dei più economici: si va 64,90 euro per 100 led a 202,87 euro per ben 600 led.

Fedez ed Enrico Mentana? "Ecco cosa stiamo preparando", l'incubo dietro a questa foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.