Veronica Gentili, a Controcorrente la scollatura più profonda: roba spinta in prima serata

Come sempre, a pochi minuti dalla diretta, Veronica Gentili dà spettacolo e rinnova l'appuntamento con i suoi telespettatori sui social. E non ha fatto eccezione nella giornata di domenica 21 novembre, a ridosso della nuova puntata di Controcorrente, il programma che conduce su Rete 4. "Controcorrente night", scrive la Gentili a corredo di un rullino di fotografie che la vedono protagonista assoluta.

E gli scatti, va da sé, sono come sempre maliziosi, piccanti, un poco spinti. Ecco infatti il look scelto da Veronica Gentili per la diretta: un elegantissimo completo color panna, due differenti sfumature di panna, con giacca e body scollatissimi. Dunque, pantaloni e tacchi a spillo. Il risultato? Elegantissimo, super-seducente. E Veronica Gentili, nelle foto su Instagram, indulge molto su quelle scollature...

