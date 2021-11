Chiara Nasti: "Il Gf Vip? Roba da sfig***". Figuraccia atroce, che foto trova Dagospia: demolita

22 novembre 2021 a

Quando la volpe non arriva all'uva, dice che è acerba. È il caso di Chiara Nasti che, dopo essere stata scartata dal cast del Grande Fratello Vip, si scaglia contro il reality di Canale 5. "Se diventerò una concorrente? Non sono per quelle robe lì. Lo trovo da sfi**ti, ognuno vede le cose a modo proprio. Mai comunque", ha raccontato sul suo profilo Instragram. Peccato però che Dagospia abbia mostrato le foto dell'influencer durante il provino per fare parte dei vip di Alfonso Signorini. Non solo, perché il commento ha lasciato molti fan interdetti. D'altronde è difficile dimenticare la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, show non così diverso dal Gf Vip dal quale si è ritirata dopo soli sette giorni. Per non parlare poi della sorella Angela, una delle concorrenti di Uomini e Donne nel 2018.

Qualche giorno fa era stato il conduttore ad attirare a sé diverse critiche. Colpa di una frase sull'aborto. Prima tra tutte, a prendersela, Selvaggia Lucarelli: "Anziché a Giucas Casella, nel silenzio generale delle donne in studio, queste frasi valle a dire a chi è costretto all’aborto terapeutico, alle vittime di stupri etnici, alle donne che scelgono in piena libertà e a chiunque abbia una storia un po’ più complessa da raccontarti che 'Bettarini ha bestemmiato al grande fratello, espulso!'. Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo".

Signorini, parlando di uno scherzo fatto all'illusionista, preoccupato per la sua cagnolina, aveva detto: "Siamo contrari all'aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa". E la polemica si è scatenata in tempo record, costringendo il giornalista a raddrizzare il tiro: "Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro".

