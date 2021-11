Chiara Ferragni al ristorante, "occhio al cameriere alle sue spalle": travolta dai sospetti

25 novembre 2021 a

E' sempre più impegnata Chiara Ferragni, in questi giorni divisa tra Milano e Londra per alcuni incontri di lavoro. E così il suo profilo Instagram, sempre aggiornato, si è riempito di contenuti. I fan più attenti, tra quelli che la seguono sui social, hanno notato un particolare in una foto postata dalla fashion blogger. Mentre era nella capitale inglese, infatti, la Ferragni ha condiviso con i suoi follower uno scatto all'interno di un ristorante.

Dopo aver osservato attentamente l'immagine, i suoi fan hanno notato e segnalato che i camerieri in sala non portavano mascherine o altri dispositivi di protezione contro il Covid. Nulla di sconvolgente in realtà. Nel Regno Unito, infatti, le misure in vigore sono diverse da quelle che ci sono in Italia. Qui per esempio è ancora obbligatorio portare la mascherina al chiuso. Nel Paese di Boris Johnson, invece, l'obbligo di dispositivi di sicurezza e distanziamento è stato revocato a partire dal 19 luglio.

Immediati i commenti sotto al post dell'imprenditrice digitale. Qualcuno, infatti, ha chiesto: "Ma i camerieri senza mascherina?". Un altro utente, allora, è intervenuto per fornire una spiegazione: "In Inghilterra non la usano più". E a quel punto non è mancato chi ha criticato il sistema inglese: "Infatti hanno 50 mila contagi al giorno".

