Chiara Ferragni, "dove faccio pipì adesso?". Risveglio da incubo, com'è ridotta casa sua: dramma familiare

Piccolo incidente domestico per Chiara Ferragni. La fashion blogger ha raccontato la sua disavventura domenicale in una stories su Instagram. "Svegliarsi e scoprire che tutti i bagni della casa sono fuori uso. E dove faccio la pipì adesso?", si chiede la Ferragni facendo anche delle espressioni ironiche e piuttosto buffe facendo sorridere i fan e i follower. In fondo anche lei ha bisogni fisiologici come tutti e come tutti deve affrontare le scocciature quotidiane. Di sicuro, la Ferragni avrà ricevuto parecchi consigli e migliaia di commenti più o meno divertenti. E di sicuro, deve aver risolto il problema presto con un intervento d'urgenza. Anche perché, subito dopo l'amara sorpresa del risveglio ha postato le foto del suo look del giorno.

La influencer italiana più seguita al mondo in questo ultimo periodo è impegnata nel lancio della sua linea make-up e ha scelto Bari per la presentazione: nel capoluogo pugliese in 60 hanno vinto la possibilità di partecipare all'evento e di passare qualche minuto con lei, mentre fuori dallo store cerano decine e decine di persone che aspettavano di incrociarla e di vederla dal vivo. E Chiara Ferragni ha accontentato i suoi fan affacciandosi dal balcone del negozio barese per salutare tutti i presenti.

Ma l'evento della Ferragni ha anche scatenato molte polemiche. Perché molti dei presenti non indossavano la mascherina dando così di fatto ad un vero e proprio assembramento, con conseguente rischio di contagio da Covid. Il tutto poi mentre si torna a parlare del pericolo di tornare alle zone gialle, arancioni e rosse, mentre aleggia l'incubo del lockdown e di ospedali nuovamente a rischio saturazione. Insomma, la quarta ondata è alle porte o forse ci ha già travolti. Ma Chiara Ferragni non ci deve aver pensato troppo.

