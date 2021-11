Fedez umiliato da Giampiero Mughini: "Vai bene per vendere le mutande", basta una frase

23 novembre 2021 a

a

a

Un Giampiero Mughini da ascoltare e poi "ritagliare" ed appendere. Il tutto a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, dove mette nel mirino niente meno che Fedez, dopo la pagliacciata della finta discesa in campo. Il rapper ha infatti prima registrato un dominio che lasciava intendere un suo possibile impegno politico, salvo poi smentire tutto e chiudere la carnevalata con un video in cui faceva il verso a Silvio Berlusconi. Insomma, tutta una finta, anche se Fedez e la moglie, Chiara Ferragni, politica continuano a farla de facto con molteplici interventi su ddl Zan, Rai, contro Salvini&Meloni e chi più ne ha più ne metta.

"Dove faccio la pipì adesso?". Un risveglio da incubo per Chiara Ferragni, com'è ridotta casa sua: dramma familiare

Della finta discesa in campo di Fedez, insomma, se ne parlava proprio a Stasera Italia, dove ospite in studio c'era Mughini, lo stesso Mughini che quando è stato chiamato a dire la sua sul rapper più amato dalle bambine non ha mai lesinato critiche (eufemismo). "Gli influencer vanno bene quando devi vendere le mutande...", lo infilza subito. Insomma, meglio non scherzare quando si parla di politica.

Fedez ed Enrico Mentana? "Ecco cosa stiamo preparando", l'incubo dietro a questa foto

Dunque, come ricorda iltempo.it, le parole di Mughini vengono subito raccolte da Chicco Testa, altrettanto presente in studio. Una sorta di assist, per il manager, che a sua volta bolla il messaggio di Fedez come "qualunquista". E ancora, aggiunge che da una prospettiva elettorale "ci sono molti casi di persone con tanti follower che poi alle elezioni" non raccolgono il becco di un voto. Insomma, Fedez pensi a vendere le mutande.

"Prendi tutti per il cu***, anche quando scorr***....". Fabrizio Corona, valanga d'insulti a Fedez: soldi, una pesantissima insinuazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.