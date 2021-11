Arisa, "così è più facile". A petto nudo, l'ultima sconcertante foto: si mostra così

26 novembre 2021 a

Una Arisa sempre più scatenata. La cantante da settimane domina la scena. Prima le foto ammiccanti, maliziose, molto spinte consegnate a tutti i suoi seguaci sui social. Poi la "svolta" annunciata in alcune intervista: "Sono pronta al soft por***", insomma pronta per un film a luci rosse. Proposta che per inciso non sembra essere caduta nel vuoto: Rocco Siffredi ha subito fatto sapere di essere molto interessato.

"Inondato di messaggi di vip arrap***". Arisa pronta per un 'soft-porn'? Siffredi svela l'impensabile: chi la cerca

E ora, ecco l'ultimo curioso capitolo di questa nuova versione di Arisa, scritto ovviamente sul suo profilo Instagram. "C'est plus facile", è più facile, scrive a corredo di un'immagine davvero sorprendente. Eccola mostrare i muscoli con sguardo serio in favor dell'obiettivo. Ed eccola soprattutto indossare un costume con addominali e petto scolpito, da uomo. Insomma, più facile avere un fisico scolpito indossando un costume...

