Belen Rodriguez ci riprova con Antonino? Beccata così, un impensabile ribaltone

Belen Rodriguez ci riprova con Antonino Spinalbese. Solo pochi giorni fa si parlava di una tremenda crisi tra loro che sarebbe sopraggiunta praticamente all’improvviso. Il settimanale Chi, sempre ben informato sulla storia tra Belen e Spinalbese, ne ha parlato con servizi e fotografie. Poi alla spifferata si sono aggiunte nuove indiscrezioni. Arriva un “mi piace”, il classico “like”, che fa ben sperare tutti: potrebbe trattarsi di un ritorno alla normalità. Sulle voci legate alla loro rottura i diretti interessati non hanno mai confermato e neppure smentito. Silenzio assoluto.

La vita privata di Belen, mai come in questi giorni, sembra per davvero avvolta nel mistero. Di mezzo, lo sappiamo, c’è una nuova famiglia che è appena nata con la piccola Lune Mari e Santiago (il figlio nato dal matrimonio con Stefano De Martino). La tempesta è passata. Si volta pagina adesso. Poi arriva persino un messaggio di Cecilia Rodriguez sulla bacheca di Antonino Spinalbese, questo fa ben sperare: una vera riconciliazione. Infatti, sembra che Spinalbese abbia un bellissimo rapporto con la famiglia di Belen: dai genitori Gustavo e Veronica, al fratello Jeremias. Senza dimenticare, ovviamente, Cecilia - che in questo periodo sta vivendo un momento bellissimo grazie alla storia d’amore con Ignazio Moser.

Anche per Belen è arrivato il sereno. Una volta per sempre. Il ritorno tra le braccia di Spinalbese fa sognare i suoi fan di ogni età. Il resto è storia di questi giorni, che capiremo nelle prossime ore. Ma il gossip, stavolta, deve fare un passo indietro: Belen, a quanto pare, non vuole il clamore mediatico.

