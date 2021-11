Charlene di Monaco? Spunta l'ex di Naomi Campbell, terremoto a Monaco: ora si capisce tutto?

27 novembre 2021 a

Spunta l'ex fidanzato di Naomi Campbell nella vita di Charlene di Monaco. Secondo alcune indiscrezioni apparse sui giornali inglesi e riportate dal sito Amica, la principessa di Monaco avrebbe trovato un grande sostegno in questo momento di difficoltà della sua vita nel miliardario russo Vladislav Doronin. In questi ultimi mesi, in particolare, "sono stati in contatto e hanno trascorso del tempo insieme", ha rivelato una fonte. "Sembra che di recente lei abbia avuto un po’ di aiuto da lui in mezzo ai suoi problemi matrimoniali".

Ma c'è qualcosa di più di una semplice e innocente amicizia? Di sicuro Charlene lo conosce da molti anni tanto da invitarlo al suo matrimonio con il principe Alberto quando il miliardario russo era appunto fidanzato con la top model. E anche dopo le nozze la ex coppia si è spesso vista a Montecarlo. La novità è che Charlene e Vladislav siano così intimi. Forse anche per questa ragione il principe Alberto continua a precisare in diverse interviste, tra cui quella al magazine americano People, che tra lui e la moglie va tutto bene. E che i problemi della principessa hanno solo a che fare con la salute e non con il loro matrimonio.

Tant'è. Dopo otto mesi passati in Sudafrica, Charlene di Monaco è tornata a Montecarlo ed è subito scappata, svanita nel nulla. Questa volta si trova in una clinica in Svizzera specializzata in dipendenze, e ci è voluta andare di sua spontanea volontà come ha sottolineato lo stesso Alberto: "Non dormiva bene da diversi giorni e non mangiava per niente bene". E ancora: "Ha perso molto peso, il ché l’ha resa vulnerabile ad altri potenziali disturbi. Un raffreddore o l’influenza o che Dio ci aiuti, il Covid". Sicuro che la fuga sia solo per quello?

