Chiara Ferragni, scoop-Signorini: "Stanno facendo di tutto per averla". La "proposta indecente" (in tv)

Novità per Chiara Ferragni. Dopo i dissapori con il di lei marito Fedez, la Rai starebbe corteggiando l'influencer. Stando a diverse indiscrezioni la tv di Stato starebbe pensando di portare la Ferragni sul palco dell’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio 2022. La 66esima edizione della kermesse canora di respiro europeo si terrà al PalaOlimpico e sarà organizzata da Viale Mazzini.

Stando al settimanale Chi le scelte sulla conduttrice ricadrebbero tutte sull'influencer cremonese, la più seguita sui social e nota assieme al marito per le sue battaglie sociali. La proposta, sono le voci, sarebbe già stata avanzata dall’emittente nazionale che starebbe facendo di tutto per ingaggiarla. La 34enne non avrebbe però dato ancora una risposta, anche se la tentazione è tanta. La Ferragni starebbe solo prendendo tempo per la paura. Per lei si tratta di un'esperienza nuova, quella in tv.

Oltre al suo nome, spunta quello del cantante Mika e di Alessandro Cattelan. Non è la prima volta che un'influencer italiana sale sul palco della gara. Anni fa era stata Giulia Valentina, ex di Fdez, a essere coinvolta. La ragazza era stata scelta come portavoce dei voti della giuria italiana proprio in virtù della sua nota dimestichezza con l’inglese. La stessa che vanta la Ferragni. Non rimane, dunque, che aspettare l'eventuale ufficialità.

