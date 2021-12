Charlene? "Attacco di rabbia, ha massacrato la domestica": orrore a Monaco, "la vera ragione del ricovero"

02 dicembre 2021 a

a

a

Qual è il vero motivo del ricovero di Charlene di Monaco? Perché si è di nuovo allontanata da Palazzo Grimaldi? Ci sono solo problemi di salute o anche una crisi coniugale? Secondo le ultime notizie, il ricovero della principessa, consorte del principe Alberto, si sarebbe reso necessario per una dipendenza da sonniferi che le avrebbero provocato degli scatti di rabbia ingestibili. Secondo il magazine francese Voici al puzzle si aggiunge un tassello: una fonte avrebbe infatti rivelato di aver assistito a una scena violenta. Charlene in preda a una crisi di ira di sarebbe scagliata contro una dama di compagnia e l'avrebbe addirittura ferita. Non ci sono altri dettagli. Si sa solo che per calmare la principessa si sarebbe reso necessario l'intervento delle guardie di sicurezza.

"Charlene piangeva disperata a tavola e Alberto la ha umiliata": bomba a Monaco, "perché è precipitato tutto"

Qualche giorno fa la stessa direttrice di Voici, Marion Alombert, aveva paragonato Charlene a Meghan Markle: "Non si è mai veramente integrata nella famiglia monegasca". E aveva quindi alluso alle difficoltà di relazione con il principe Alberto, che potrebbero anche portare a un divorzio, smentendo di fatto la versione ufficiale del Principato secondo la quale Charlene non ha partecipato alla Festa nazionale per motivi di salute.

"I figli restano a palazzo". L'ultimo sfregio di Alberto a Charlene di Monaco: altro dramma per la principessa

"Charlene è in cura per una tossicodipendenza", affermava quindi Marion Alombert, "è una persona che non è stata educata per questo mondo, come tutti i Grimaldi. Come una Meghan Markle, Charlene ha avuto molti problemi a integrarsi in una famiglia con la quale non ha necessariamente un buon rapporto", aveva proseguito la direttrice di Voici, affermando che la principessa "è stata messa sotto pressione, doveva essere la madre perfetta. Non è mai riuscita davvero a vestire questo ruolo di rappresentanza". "La sua tossicodipendenza è tabù".

Charlene di Monaco? Spunta l'ex di Naomi Campbell, terremoto a Monaco: ora si capisce tutto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.