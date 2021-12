Belen Rodriguez, "ma non ha le mutande": la foto che sconvolge i fan, sotto si vede tutto

04 dicembre 2021 a

Bellissima come sempre, ma senza slip. Belen Rodriguez pubblica un altro scatto su Instagram, dove la si vede in tuta. Un look molto particolare, visto che al posto delle tasche non ha la stoffa e lascia in bella vista i fianchi. Questi, però, mostrano che sotto la modella argentina non ha nulla. "Ma le mutande?", scrive un utente mentre un altro gli fa eco: "Belen, ti sei scordata gli slip". Commenti ironici che lasciano comunque spazio ai complimenti, visto che la maggior parte la definisce "a dir poco meravigliosa" e "stupenda".

Intanto per Belen sembra essere tornato il sereno. La showgirl è stata paparazzata nuovamente con il compagno Antonino Spinalbese. Tra i due sembra dunque essere passata la crisi, su cui si è scatenato nelle ultime settimane il gossip. "Noi - ha risposta ai paparazzi che glielo chiedevano - non ci siamo mai lasciati".

La coppia infatti è sempre stata unita, anche se più di un dettaglio ha fatto pensare a un allontanamento. Tutto risolto. Merito, probabilmente, anche della figlia Luna Marì che ha incoronato l'amore tra la bella Rodriguez e l'hairstylist. I due stanno assieme da poco tempo, ma Belen non ha mai negato che Antonino è l'amore della sua vita.

