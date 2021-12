Belen Rodriguez, attenzione alla valigia: l'ultima menzogna su Spinalbese? Il dettaglio con cui si tradisce

Francesco Fredella 08 dicembre 2021 a

Cosa accade tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Le acque sembrano di nuovo agitate. Si ipotizza una nuova crisi, un altro allontanamento. Eppure, solo poche settimane fa, Belen Rodriguez aveva detto: “Nessuna rottura, perché semplicemente non ci siamo mai lasciati”. La Rodriguez si era raccontata al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Tra lei ed Antonino Spinalbese (i due hanno avuto una figlia che si chiama Luna Marì) che cosa sta accadendo?

Sembra, sempre da rumors, che i due facciano vite separate: c'è il lavoro di mezzo, non dimentichiamolo, che potrebbe costringere la bella argentina a ritmi serrati e giornate fuori casa. Dei due, però, nessuna traccia nemmeno per le vie di Milano, spesso frequentate per lo shopping natalizio dalla showgirl. Mistero.

Si è riunito il Clan Rodriguez, come viene definita con ironia la grande famiglia di Belen, manca Antonino Spinalbese. Infatti, Belen e gli altri (papà Gustavo, mamma Veronica, Cecilia e Jeremias con la fidanzata Deborah Togni) si sono rifugiati sul lago Maggiore. E dov'era Spinalbese? Da quello che si nota su Instagram si sarebbe rilassato altrove. Una valigia e la facciata dell'hotel illuminato dalle luci natalizie: questi sono gli unici indizi che arrivano dai social. Le malelingue continuano a pensare che la crisi tra loro non sia stata superata affatto. Resta tutto avvolto nel mistero, nulla di certo per adesso. Il Natale è alle porte, potrebbe essere la prova del nove. Infatti, durante le feste i due dovrebbero - condizionale d'obbligo - riunirsi. Come accade in tutte le famiglie.

