Sesso orale col pompelmo, il massimo del piacere: come fare, segreto (piccante) svelato

Una donna di nome Auntie Angel ha pubblicato un video su YouTube che mostra come "far piacere al tuo uomo" facendo sesso orale con un pompelmo intorno alla base del suo pene. La tecnica del pompelmo è perfetta anche per le donne a cui non piace fare sesso orale. Secondo il Daily Mail, bisogna usare un pompelmo rosso rubino, metterlo in acqua tiepida per portarlo a temperatura ambiente. Farlo rotolare su un banco per un minuto o due per ammorbidire il frutto e rendere la polpa più succosa. Tagliare le due estremità dell'ombelico, in modo che assomigli a una ruota spessa, e praticare un piccolo foro al centro del pompelmo.

Essendo gli agrumi acidi, controllare sempre prima per assicurarti che il pene non abbia piccoli tagli per evitare che pizzichi. Quindi, aspettare che sia in funzione...e spingere lentamente il pompelmo verso la base del pene. Il succo a quel punto va ovunque: mettere per terra un paio di asciugamani e poi si può partire con il sesso orale, fino alla fine. Questo il consiglio del quotidiano.

Un altro consiglio del quotidiano è quello di lavare il pene e i testicoli subito dopo, semplicemente perché il succo è acido, anche se gli urologi dicono che non ci sono rischi per la salute. "Non fraintendetemi: è stato fantastico e tutti dovrebbero provarlo almeno una volta. Ma è solo comico e il mio partner continuava a ridere, il che mi ha fatto impazzire. In seguito le è scoppiata anche un'eruzione cutanea sul mento: il succo le ha irritato la pelle", è stato il commento recensione di uno dei lettori che ha provato la tecnica del sesso orale con il pompelmo".

