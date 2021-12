Elettra Lamborghini, albero di Natale? Non proprio, la decorazione da bollino rosso: cosa ha appeso

09 dicembre 2021 a

L'albero ideale di Natale, per un fan di Elettra Lamborghini è questo: un classico abete con al posto delle tradizionali palle natalizie, le immagini del tatuatissimo e tondo lato b della cantante. Un albero che ha fatto molto sorridere la stessa Lamborghini che lo ha rilanciato sul suo profilo Twitter. Del resto la popstar oltre ad essere molto sensuale ha anche un grande senso dell'ironia.

Intanto è finalmente online il nuovo video dell'ultimo brano di Elettra Lamborghini, una peculiare canzone di natale dal titolo A Mezzanotte. E così eccola, sempre più scatenata, l'ereditiera-cantante che va da sé nella clip è vestita in rosso.

La coreografia della clip è piena zeppa di pacchi, altrettanto rossi, e lei si mostra seduta sopra uno di questi. Dunque un diluvio di "Babbe Natale" sexy, in rosso o in verde, sedute e inginocchiate accanto alla cantante. E la Lamborghini nelle immagini sfoggia una scollatura profondissima e stivaloni rossi che le arrivano fino al ginocchio. Sensuale e ironica, come sempre. Un mix che fa impazzire i suoi fan.

