Elisabetta Canalis, un Natale da censura: slip e reggiseno, le foto senza precedenti

10 dicembre 2021

Elisabetta Canalis in intimo rosso e poi anche in nero festeggia il periodo natalizio. La ex velina infatti si mostra ai suoi follower con un video davvero ad alto tasso erotico pubblicato sul suo profilo Instagram. Eccola quindi la bella Elisabetta con un reggiseno e micro slip di pizzo rossi vicino all'albero di Natale o con una lingerie di pizzo nero seduta sul letto nella sua camera. Sempre sorridente e sensuale.

La ex velina si scatena così sulle note della famosissima canzone "All I want for Christmas is you" tra ironia e sensualità scatenando a sua volta i suoi follower che la riempiono di cuoricini e di complimenti. "Sei un grandissimo spettacolo, complimenti", scrive uno. "Hai rischiato di perdere la metà dei tuoi follower per attacco cardiaco", ironizza un altro. "Come Babba natale niente male", si legge ancora. E poi i vari: "Troppo bella", "meravigliosa", eccetera.

Ma tra i suoi follower c'è anche chi non apprezza e preferirebbe un altro genere di immagini. E non è una donna. "Io non sono d’accordo. Sempre le stesse cose: l’ostentazione del corpo. Il balletto seduttivo. Il corpo ipertonico. Sempre le stesse cose che ormai non sconvolgono nemmeno più di tanto".

