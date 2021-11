Striscia la Notizia, imprevisto bollente per Michelle Hunziker: si risveglia in pigiama e... un video pazzesco

04 novembre 2021 a

Le immagini scottanti di Michelle Hunziker al risveglio. Nel vero senso della parola: la showgirl svizzera, sui social, ha abituato telespettatori e fan a mostrare un po' tutto il suo privato, sempre con un altissimo livello di simpatia e autoironia. A Striscia la notizia, su Canale 5, ecco così entrare direttamente al terzo posto della sapida (e temutissima) classifica de I nuovi mostri, con il meglio del peggio della settimana televisiva italiana e non solo.

La mamma di Aurora Ramazzotti si mostra in pigiama, appena sveglia. Entra in cucina per godersi la prima tazzona di caffè della giornata, ma qualcosa va storto. Una volta presa in mano, si accorge che è ancora bollente e inizia a passarsela da mano a mano, singhiozzando e urlacchiando per il dolore. Piccolo particolare: tutto al ritmo scatenato e inconfondibile di Billie Jean di Michael Jackson. A quasi quarant'anni, una miscela esplosiva di urletti, sussulti e basso che potrebbe smuovere anche le pietre, figurarsi una "macchina da ballo" come la Hunziker.







Michelle Hunziker in pigiama: guarda il video di Striscia la notizia



"Il balletto sul caffè è perfetto - non resta che chiosare a Sergio Friscia, freschissimo neo conduttore del tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci, in coppia con Roberto Lipari in sostituzione di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani -. No, non va corretto". Come dargli torto.

