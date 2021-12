Uomini e Donne, urla e insulti contro Andrea Nicole: umiliata da tutto lo studio, lo choc di Maria De Filippi

15 dicembre 2021 a

Puntata caldissima per Maria De Filippi, che a Uomini e Donne ha avuto il suo bel da fare per gestire il caso esploso attorno ad Andrea Nicole e Ciprian Aftim. La tronista ha spiegato a tutti cos’è successo con il suo corteggiatore, con cui ha infranto le regole del programma, dato che lo ha fatto salire in casa senza avvisare la redazione. “Mi è preso il panico - si è giustificata - e ho commentato l’errore di non avvisare, poi Ciprian è entrato e abbiamo parlato di quello che è successo in puntata e in tutto il percorso. E abbiamo passato la notte insieme”.

“Non hai fatto una bella figura - ha commentato Alessandro Verdolini, il corteggiatore deluso - non hai portato rispetto al programma, a me. È una cosa vergognosa”. Gianni Sperti è invece esploso come un fiume in piena: “State zitti - ha tuonato rivolgendosi ad Andrea e Ciprian - perché dalla vostra bocca non può uscire niente di credibile, siete due disonesti. Ha avuto un’importanza notevole, per la società era importante il tuo percorso e ti ricordo che si diceva una cosa: non c’è differenza tra uomo e donna, ma tra una persona per bene e una non per bene. E tu sei l’esempio di una persona non per bene. Scusa Maria, ma ci credevo tantissimo in lei”.

La conduttrice non se l’è presa con Andrea, ma ha invece messo nel mirino Ciprian, che sarebbe più interessato alle telecamere che alla tronista: “Lui ha fatto una partecipazione a un programma che è House Party, quando era piccolo. L’anno scorso si è iscritto ai casting di Temptation Island come tentatore, poi l’ho visto io a luglio come ipotetico tronista ed è diventato corteggiatore”. Insomma, chiaro il messaggio della De Filippi…

