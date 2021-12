Pamela Prati stravolta: "Ho pensato al suicidio". Il dramma della festa in terrazza

Francesco Fredella 16 dicembre 2021 a

Pamela Prati rompe il silenzio e torna a parlare dopo anni di silenzio. Lei, coinvolta nella faccenda Mark Caltagirone - dice di essere stata raggirata", si racconta al Corriere della sera. E dice: “Cosa ho pensato quando il castello di bugie è crollato? Non l’ho mai detto prima, ma ho anche pensato di togliermi la vita. La fine di una storia è sempre un trauma, ma scoprire che una persona addirittura non esiste è uno choc psicologico. Quando ho realizzato che era tutta una finzione mi sentivo svenire, mi mancava l’aria. Una violenza psicologica terrificante”.

Poi ancora: “Sono stata manipolata da due persone che conoscevano le mie fragilità. Sono tantissime le persone che finiscono nella mia stessa trappola, e oggi il mio impegno è sensibilizzare l’opinione pubblica intorno a questo genere di truffe. Durante l’organizzazione del matrimonio ho più volte provato l’abito da sposa, era quello dei miei sogni, come l’ho sempre immaginato. Ho ancora i regali che compravo ai due bambini, una volta ho organizzato sulla mia terrazza una festa di compleanno per il maschietto, che poi ovviamente, con una scusa, non mi hanno più portato, ho video, messaggi, prove, regali. Il mio desiderio più grande è poter far vedere tutto quello che posseggo in modo da dimostrare alle persone quanto macabro sia stato il tutto”.

Tutta la faccenda, che ha rivoluzionato per mesi la televisione italiana, adesso è finita nel dimenticatoio. Si parlava alcuni mesi fa di un ritorno della Prati in tv, al Gf vip. “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa“, dice Pamela. Alfonso Signorini ascolterà il suo appello?

