Meghan Markle e il principe Harry? "Si separeranno tra pochi mesi": soldi, la bomba che travolge il Regno Unito

Al centro dell'attenzione ci sono ancora i duchi ribelli, il principe Harry e Meghan Markle, i reali in fuga negli States e che con la Corona inglese hanno troncato in modo brusco e netto. Ora, su di loro, piovono indiscrezioni piuttosto clamorose: separazione nel 2022?

La notizia viene rilanciata dal Sun, ma attenzione: trattasi non di separazione affettiva, ma "soltanto" lavorativa. I due infatti, secondo quanto racconta il tabloid, vorrebbero fortemente intraprendere percorsi differenti, in modo indipendente per una forte "voce politica". L'indiscrezione viene rilanciata da Neil Sean, esperto di faccende reali, direttamente dal suo canale YouTube: "Sembra che nel 2022 potrebbero essere indirizzati a una scissione", spiega senza giri di parole.

Le ragioni dietro alla possibile separazione sono sia economiche sia politiche: entrambi potrebbero incassare da profitti separati, massimizzando il potenziale del loro già potentissimo brand. E ancora, in questo modo Harry non rischierebbe di compromettere ulteriormente la sua posizione nella famiglia reale e con l'opinione pubblica britannica. Neil Sean ha rivelato che "i loro dipendenti hanno detto: Guarda, funzionerebbe meglio se foste indipendenti l’uno dall’altro. Come sappiamo, Meghan Markle vuole diventare una sorta di figura politica di rilievo". E per questo, Harry potrebbe decidere di affrancarsi da lei. Solo lavorativamente, almeno all'inizio...

