Stephanie Matto? Vende peti in vasetto, ecco quanto guadagna a settimana: cifre e video-choc

Vedete questa bella e biondissima ragazza? Bene, ha trovato un modo per sbarcare il lunario davvero molto, molto peculiare. Lei si chiama Stephanie Matto e "opera" negli Stati Uniti. A dar conto delle sue "prodezze" è Il Mattino, il quotidiano di Napoli, che racconta la storia dell'influencer.

Si legge infatti: "Piuttosto bizzarra la trovata di Stephanie Matto, starlette televisiva di un noto reality show americano, 90 Days Fiancé, per guadagnare molti soldi. La giovane, dalle curve sinuose e super sexy, ha cominciato a vendere ai follower i suoi peti in vasetti, a 1.300 dollari ciascuno". Esatto, proprio quello che avete letto: la bionda propone i suoi peti in vasetti che costano la bellezza di 1.300 dollari l'uno.

E ancora, aggiunge Il Mattino: "Ora, la prorompente influencer è arrivata a guadagnare fino a 60mila dollari a settimana e diventando una vera e propria celebrità di flatulenze. 'Che settimana pazzesca è stata. Prima di tutto, grazie per tutti gli ordini, le domande, il supporto e l'amore!' ha scritto sul suo profilo Instagram, condividendo un video nel quale mostrava i barattoli di peti in vendita e ringraziando tutti coloro che li avevano ordinati e acquistati". Strano, ma vero. E soprattutto puzzolente...

