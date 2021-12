Belen Rodriguez? Mentre parla Fabio Fazio... un gesto clamoroso, "che cosa le sta succedendo"

20 dicembre 2021 a

Belen Rodriguez, domenica 19 dicembre, era davanti alla tv a guardare Che Tempo Che Fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai Tre proprio mentre era ospite Stefano De Martino, ex marito e padre del figlio Santiago. La showgirl ha scelto di immortalare il momento e condividerlo sui social. Belen non faceva alcun riferimento a Stefano D Martino almeno da un anno. Dopo la fine della relazione col ballerino, arrivata in tempi di lockdown, la modella argentina si è rifatta una vita accanto ad Antonino Spinalbese, hairstylist 25enne con cui però sarebbe entrata presto in crisi.

Il video pubblicato si vede la showgirl immortalata sul letto di casa, mentre guarda il talk di Rai Tre in tv e mette a dormire la secondogenita Luna Marì. Un siparietto in cui manca Spinalbese. De Martino era tornato a parlare dell'ex moglie. "A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro - ha detto a proposito della fama di cui godeva all'epoca Belen, volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo “il signor Belen” ci stava. Forse anche io mi sarei definito così", aveva detto.

Intanto De Martino sarà in onda con la sua nuova trasmissione, il Bar Stella. Il primo appuntamento con il programma, in onda in seconda serata su Rai Due, a a partire dal 28 dicembre e per quattro puntate. De Martino porterà in tv le atmosfere del bar in cui lavorava il nonno quando lui era piccolino: spazio popolato da volti che raccontano l'Italia, tra vizi e virtù.

