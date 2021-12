Belen Rodriguez? "È ancora innamorata di me": chi sgancia la bomba, un drammatico sospetto

19 dicembre 2021 a

Di tutto e il contrario di tutto. Di tutto e di più, Fabrizio Corona, ospite al Peppy Night Fest di Canale 21, format condotto da Peppe Iodice. Senza freni, l'ex re dei paparazzi si è lanciato in confessioni e prese di posizione che, ammettiamolo, sembrano piuttosto ai limiti della realtà.

Una frase, su tutti, lascia piuttosto interdetti. Si parlava delle sue ex: Belen Rodriguez, Nina Moric, Asia Argento. Prima, Corona si spende in una riflessione sul rapporto che ha con loro: "Con Belen sono in ottimi rapporti. Nina è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio. Asia Argento? Nella nostra follia ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia". Dunque, ecco la sparata: "Sono tutte e tre ancora innamorate di me".

Insomma, secondo Fabrizio Corona nessuna delle tre avrebbe superato l'addio. In particolare fa un po' sorridere il riferimento a Belen Rodriguez, che dopo l'ex re dei paparazzi ha avuto innumerevoli e lunghe storie, e anche due figli. Ma insomma: convinto Corona, convinti tutti...

