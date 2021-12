Dayane Mello, violenza sessuale in diretta tv? "Cosa si vede nel video", un dettaglio-choc

21 dicembre 2021 a

a

a

Finita La Fazenda in Brasile, Dayane Mello ha fatto ritorno in Italia e ha affrontato un argomento molto delicato: la presunta violenza sessuale subita da un altro concorrente, il rapper Nego do Borel. Adesso infatti ha potuto visionare il filmato incriminato e ragionare a mente fredda sugli atteggiamenti controversi che lui ha avuto nei suoi confronti. Nel momento del presunto stupro, tra l'altro, la modella era pure in stato di ubriachezza.

GfVip, tra Dayane Mello e Rosalinda Cannnavò è finita in disgrazia: dopo le molestie in diretta...

"Parlando con una psicologa e con alcune persone intorno a me, sono giunta alla conclusione che, sebbene la sua condotta non sia stata la più prudente possibile in quella situazione, non ha commesso abusi contro di me e non mi ha stuprata", ha dichiarato l'ex gieffina sui social. Di qui un appello ai suoi fan: "Dal momento che non sarebbe giusto che la sua condotta, per quanto avventata, sia considerata criminale, vi chiedo di interrompere una volta per tutte la discussione su quello che è successo quella notte".

"Un complotto contro di me". Dayane Mello spara contro Mediaset: sospetti su Tommaso Zorzi

Alla fine, comunque, Dayane ha detto che sarà sempre al fianco delle donne che sono vittime di violenza: “Abbiamo bisogno di questo atteggiamento sempre, in tutti i casi simili. Continuerò sempre, insieme a tutte le donne vittime, a cercare incessantemente soluzioni affinché le situazioni di violenza e di abuso siano trattate con tutta la serietà necessaria! Vi ringrazio molto per tutto il sostegno e l’affetto”.

Dayane Mello stuprata al reality? "Ecco chi le ha impedito di lasciare il programma": una bomba in famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.