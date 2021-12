Belen Rodriguez, ormone impazzito? "Vuole conquistarlo", ecco il suo nuovo uomo: Antonino Spinalbese già scordato

22 dicembre 2021 a

"Fonti certe". Belen Rodriguez avrebbe in animo di riconquistare Stefano De Martino. Il benservito ad Antonino Spinalbese, l'hair stylist da cui ha avuto la secondogenita Luna Marì appena la scorsa estate, è dato ormai come assodato da tutti gli esperti di gossip o quasi. Si parla di "crisi totale", di scenate di gelosia, forse di corna. Qualcuno ha ricamato sulla paparazzata della showgirl argentina con Michele Morrone, mano nella mano in un ristorante argentino di Milano. Pare, in realtà, che fosse un "tenero" tentativo dell'attore di 365 giorni di chiedere scusa alla Rodriguez per una sprezzante etichetta che le aveva affibbiato qualche tempo fa, "Due tet***e e un c***o".

La verità sarebbe un'altra, e se vogliamo ancora più sconvolgente. L’ultimo numero del magazine Diva e Donna riferisce indiscrezioni secondo cui Belen punterebbe a riformare la coppia con De Martino: "Avrebbe deciso di riconquistarlo…", si legge. I due avevano avuto il primogenito Santiago, quindi si erano lasciati. Il ritorno di fiamma per il bene del bimbo era finito a inizio estate 2020, in maniera improvvisa e drammatica. Motivo? Un tradimento, pare, di De Martino scoperto dalla gelosissima Belen.

Ora sarebbe la stessa Rodriguez a voler mettere da parte delusione e orgoglio. "Le voci di corridoio che girano da un po’ sono state confermate a noi da una fonte molto vicina alla coppia…", sottolinea sempre Diva e Donna. "Belen si è definitivamente lasciata con Antonino…", assicura il magazine. E Spinalbese? "Ha annunciato di avere un progetti sul fitness…". Anno nuovo, vita nuova. Da single.

