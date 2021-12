Belen Rodriguez, "crisi totale": con Antonino Spinalbese è finita in tragedia, le ultime indiscrezioni

22 dicembre 2021 a

a

a

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è finita per davvero? Da settimane ormai si rincorrono le voci su una rottura insanabile. La relazione al momento si reggerebbe solo sugli incontri necessari a prendersi cura della figlia, Luna Marie, nata lo scorso luglio. A parlare della loro separazione adesso è anche Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram, il primo ad aver dato la notizia del periodo difficile della modella argentina e dell’hair stylist spezzino.

Mentre parla Fabio Fazio... un gesto clamoroso di Belen, "che cosa le sta succedendo"

Rosica, con un post pubblicato sui social, ha rivelato che Belen e Spinalbese sarebbero ancora in “profonda crisi”, aggiungendo che sono “vicini alla crisi totale (già sfiorata molte volte)”. Secondo l’esperto di cronaca rosa, inoltre, la 37enne e il 26enne starebbero già conducendo vite separate. “Lui è sempre più distante dalla famiglia Rodriguez”, ha scritto. E in effetti quando la famiglia di Belen si è riunita nell'ultimo periodo, agli incontri hanno partecipato diversi parenti "acquisiti", come Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, e Deborah Togni, compagna di Jeremias Rodriguez. Tutti tranne Antonino.

"Belen Rodriguez è ancora innamorata di me": chi sgancia la bomba, un drammatico sospetto | Guarda

Tra l'altro negli ultimi giorni il mondo del gossip è impazzito quando la showgirl sudamericana è stata sorpresa in un locale milanese mano nella mano con il modello Michele Morrone. I ben informati hanno spiegato che l’attore si è diretto al tavolo della Rodriguez, scambiando con lei sorrisi e qualche parola. Poi l’ha accompagnata fuori dal ristorante tenendola per mano.

"A 23 anni, è stato avvilente". Belen Rodriguez? Ciò che De Martino non aveva mai detto: una vita da incubo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.