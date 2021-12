Wanda Nara, "Voglio entrare dentro di lei". Messaggi hot dal bodyguard, Mauro Icardi lo licenzia in tronco

30 dicembre 2021 a

a

a

Mauro Icardi sarà pure molto amato dalle donne, ma anche Wanda Nara non scherza. Tanto che sarebbero emersi nuovi problemi nella coppia dopo il caso di China Suarez. In sostanza, adesso, come riporta il Corriere dello sport che cita alcuni media argentini, a essere gelosissimo sarebbe proprio Icardi che non avrebbe affatto gradito una sospetta simpatia tra la moglie - che è anche suo agente - e il suo bodyguard.

Michelle Hunziker senza mutande e reggiseno: "Ma si può?", vacanza dai risvolti piccanti

L'attaccante in particolare sarebbe andato su tutte le furie per alcune dichiarazioni rilasciate da Agustin Longueira sui social. La guardia del corpo della Nara, che ha un passato da militare, ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram, in un modo piuttosto ambiguo e piccante. Per esempio, alla domanda: "Ti piace Wanda?", ha risposto: "La amo".

Elisabetta Gregoraci, Capodanno in bikini in dolcissima compagnia. Foto clamorose: con chi la beccano | Guarda

E ancora. "È fantastica Wanda?", ha chiesto un altro follower. "Un genio assoluto", ha ribattuto prontamente Longueira. Quindi la domanda più osè: "Ti piacerebbe entrare in Wanda?". "E chi non vorrebbe?", ha risposto senza filtri il bodyguard. E poi: "Cosa provi per Wanda?", "Molto amore", ha confessato Agustin. "Inizieresti una relazione con una donna sposata?", "Sì". Troppo per Mauro Icardi che si è molto arrabbiato, tanto da decidere di licenziarlo in tronco per allontanarlo da sua moglie. Notizia che è stata rivelata dal giornalista argentino Rodrigo Lussich: "Non lo hanno più chiamato, è stato tagliato fuori", ha detto.

Belen e il bacio in bocca a Carlos Maria? "Nemmeno questo": come umilia due volta Nina Moric | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.