Eva Henger, il vip del cinema che si è tolto gli slip davanti a lei: "Purtroppo ho la lingua lunga"

Anche Eva Henger è stata "vittima" di molestie sessuali. "Non voglio fare nomi", premette la ex attrice a luci rosse in una intervista a mowmag.com ripresa da Dagospia, "però mi è capitato questo colloquio di lavoro con un produttore cinematografico importante, non legato al mondo dell’hard. Un matto che all’improvviso, durante la conversazione, se l’è tirato fuori davanti a me".

La reazione della Henger è stata durissima: "Purtroppo per lui, io ho la lingua lunga, quindi per prima cosa l’ho mandato a fan***. Il produttore mi ha rincorso a braghe ancora calate verso la porta e a quel punto gli ho urlato: 'Ma che ca*** stai facendo?'”. "Poi gliene ho dette di tutti i colori così forte", prosegue la ex pornostar, "che non sentivo cosa mi stesse dicendo lui (e non ne ero neppure interessata). Comunque borbottava qualcosa sul fatto che io fossi pazza. Io, eh?".

Eva Henger, che è stata anche sposata con Riccardo Schicchi, ricorda che era "il 1998. Un’esperienza indimenticabile (ride, nda). Però sono contenta di averla gestita da sola senza troppi piagnistei. È stata semplicemente una situazione assurda e quel matto ha avuto quel che si meritava già lì sul momento", conclude la ex attrice.

