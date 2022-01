Barbara D'Urso, "non posso accontentarti". Come (e perché) Memo Remigi l'ha lasciata

02 gennaio 2022 a

a

a

"Non posso accontentarti". Così Memo Remigi ha lasciato Barbara D'Urso. Era l'inizio degli anni 80, lui era un cantante famosissimo, maturo e già sposato, lei giovanissima e ancora (per poco) sconosciuta. Ma non era una sbandata o un flirt. Intervistato dal settimanale DiPiù, è lo stesso Memo, ex concorrente di Ballando con le stelle e ormai presenza fissa anche a Oggi è un altro giorno su Rai1, a scendere nei dettagli. La moglie è scomparsa un anno fa, dopo una terribile malattia: sono stati insieme 50 anni, a parte i 7 durante i quali Memo ha fatto coppia con la futura "Regina di Mediaset". Un rapporto che rappresentò un vero e proprio terremoto nella sua vita.

Clamoroso su Canale 5: inizia la diretta e non c'è Barbara D'Urso, chi le soffia il posto. Voci a Mediaset | Guarda



"A 39 anni ho iniziato una storia con una donna più giovane di 20. Era una storia seria, non una semplice avventura. Anche mia moglie lo capì e non me la perdonò", ricorda Remigi a DiPiù, confermando come quella con la D'Urso non fu una delle "scappatelle" che si era concesso negli anni precedenti, sempre perdonate dalla consorte. "Oltre che tradita - spiega ancora il cantante - si sentiva umiliata, le davano fastidio le chiacchiere della gente e così chiese il divorzio. Ma anche allora, visto che avevamo un figlio in comune, non ci siamo persi di vista, e il nostro legame non si è mai effettivamente rotto". Non a caso, una volta finita con Carmelita, Memo è tornato da lei.

Simona Branchetti al posto della D'Urso? Clamorosa sorpresa all'esordio, ecco le cifre dello share: Mediaset si interroga

Il motivo della rottura con la D'Urso fu, fondamentalmente, un problema di prospettive, di vita e anagrafiche. "Quando la mia nuova compagna mi chiese di sposarla, di avere un figlio, l’ho lasciata andare; 'Ho già dato, un figlio e una famiglia ce li ho. Non posso accontentarti ed è giusto che tu faccia la tua vita". E così è stato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.