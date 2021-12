Pomeriggio 5, clamoroso su Canale 5: inizia la diretta e non c'è Barbara D'Urso, chi le soffia il posto. Voci a Mediaset

20 dicembre 2021 a

Clamoroso, ma vero. Riflettori puntati su Canale 5, in particolare su Pomeriggio 5, il regno di Barbara D'Urso, la storica trasmissione di Carmelita. Già, fari puntati perché oggi, lunedì 20 dicembre, la D'Urso... non c'era.

Ecco al suo posto a condurre ed orchestrare i lavori in studio Simona Branchetti, giornalista del Tg5, da oggi alla guida di Pomeriggio 5 News, la trasmissione che va ad occupare proprio lo slot che è il regno della D'Urso. Ma non preoccupatevi: Carmelita tornerà il 17 gennaio, insomma tutto previsto, trattasi della sua pausa natalizia.

Per la Brachetti, però, un'occasione e una promozione d'oro: dopo gli ottimi risultati raccolti la scorsa estate con Morning News, potrebbe essere una carta assolutamente spendibile da Mediaset per il futuro, magari in vista di un impiego più duraturo.

Pomeriggio 5 News della Branchetti, dunque, sfiderà La vita in diretta di Alberto Matano, in onda però soltanto da domani, martedì 21 dicembre, poiché ora è bloccato dall'isolamento fiduciario a causa di un contatto con un positivo Covid. Qualche giorno fa la Brachetti, parlando del suo imminente esordio a Sorrisi, ha spiegato: "Non so ancora. Ma immagino che, visto il mio profilo professionale, ci sarà più spazio per l’attualità e la cronaca, pur con la leggerezza del pomeriggio televisivo". Insomma, le idee sono chiarissime...

