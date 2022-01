Chiara Ferragni, l'amica Martina Maccherone derubata: "Mort***i vostra", la foto choc

Francesco Fredella 07 gennaio 2022 a

Derubata in casa. Ma un colpo alla Lupin, il genio del crimine per antonomasia. Stavolta di tratta di ladre "eleganti", giovani donne vestite alla moda, che mettono a segno un colpo a Milano. La vittima è la giovane influencer Martina Maccherone, una delle migliori amiche di Chiara Ferragni (le due in passato hanno lavorato insieme). Secondo la ricostruzione dei fatti, lei e il suo compagno erano fuori per le vacanze di Natale e quattro donne si sono introdotte nella sua casa. Praticamente l'hanno messa a soqquadro. Ed è stata la stessa influencer a raccontare sulle sue stories di Instagram, dove la seguono 127mila persone, con un colorito e significativo "Mort***i vostra".

Sembrerebbe un colpo ben pianificato, dove nulla è lasciato al caso. Martina Maccherone parla di 4 ladre "eleganti" ed è sotto shock. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, però, hanno immortalato il momento in cui le donne si sono introdotte in casa. «Quattro donne, lo schifo», ha commentato l'influencer sui social.

A Milano, come scrive il quotidiano Leggo, non è stato un caso sporadico. Infatti, nel 2018tre ladre "eleganti" si sono introdotte in casa di Beppe Sala, sindaco di Milano. Si trattò di tre ragazze di origine rom. Successivamente arrestate.



