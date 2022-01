Chiara Ferragni, il Covid e il tampone negativo. "Ma com'è possibile?", la più clamorosa delle insinuazioni

Francesco Fredella 03 gennaio 2022 a

L'ora di Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni. Scontro tra titani dei social. Ed è subito boom. La Lucarelli scrive: “Come è possibile che la Ferragni dopo 8 giorni abbia già l’esito del tampone molecolare e io in isolamento dal 22 sono stata costretta a prenotare un tampone privatamente (90 euro) il 7 gennaio… L’ATS Lombardia mi ha dato disponibilità il 12 gennaio (prenotato il 27)”. Si tratta di uno sfogo vero e proprio che lascia tutti senza parole sui social. Fedez e la Ferragni, lo ricordiamo, avevano annunciato pochi giorni fa di essere positivi al Covid. "Covid? Non sento più i sapori", aveva dello la Ferragni.

Selvaggia Lucarelli racconta sui social l'odissea che molti italiani stanno vivendo: il ritardo nel fare i tamponi da parte delle asl. “Signori, pagando i tamponi si fanno. Se sei una celebrità poi… Hai infermieri, laboratori e sanità vigile e dedicata. Nulla di strano, in Lombardia e ormai anche nel resto del Paese. Però, PERÒ, se hai un briciolo di empatia e di contatto col mondo, magari eviti di farlo sapere così, con storie da adolescenti fessi, mentre la gente comune annaspa”, dice ancora la Lucarelli.

Le sue parole sono fortissime. Fanno riflettere, ma al tempo stesso non trovano alcuna risposta da parte della moglie di Fedez. Che resta in religioso silenzio. Almeno per adesso. La Ferragni non risponde alle accuse mosse dalla Lucarelli, decidendo di non regalare popolarità da parte dei suoi followers alla giornalista.

